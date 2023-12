Força i bons aliments a l'acte de MÉS per Mallorca: «La Diada ha estat, és i serà el 31 de desembre»

MÉS per Mallorca ha reunit aquest dissabte, 30 de desembre, més de 200 persones, en el seu tradicional menjar popular amb motiu de la Diada de Mallorca que «ha estat, és i serà el 31 de desembre», ha afirmat el coordinador general de la formació, Lluís Apesteguia.

En declaracions als mitjans prèvies a aquest acte, al qual també han assistit el diputat d'EH Bildu Jon Iñarritu, l'expresidenta del Parlament català, Carme Forcadell, i la consellera de Presidència de Catalunya, Laura Vilagrà, entre altres, el coordinador general de MÉS, Lluís Apesteguia ha aprofitat un dia com avui per a reivindicar «la unitat popular d'un poble que es reconeix en aquesta festivitat front dels atacs de la dreta i la ultradreta».

«Esperem que avui sentin aquest clam en el qual ens unim des del Consolat i des del Consell i que reflexionin, que les institucions han d'estar al servei del poble i no a l'interès de les derives antimallorquines dels qui ens volen eliminar», ha afegit.

Front d'això, Apesteguia ha imaginat una Mallorca «dels drets, els senyals d'identitat dels quals, a més de la llengua i la cultura, que són els nostres senyals d'identitat en el món, s'identifica també amb el progrés social, la igualtat, la justícia i la sostenibilitat, és a dir, una mallorquinitat de la qual faci ganes formar part, independentment de la identitat individual que cadascun porta, una mallorquinitat que sigui global i que, finalment i essencialment, signifiqui que qui viva a Mallorca, viva millor».

Dinar popular

MÉS per Mallorca ha reunit aquest dissabte més de 200 persones en un dinar popular realitzat en Dalt Murada de Palma per a celebrar la Diada de Mallorca.

Durant la seva intervenció el coordinador general de MÉS, Lluís Apesteguia, ha reivindicat que «per molt que PP i Vox s'entestin a imposar dates sense cap arrelament popular ni base històrica, la Diada de Mallorca ha estat, és i serà el 31 de desembre». «Cada 31 de desembre commemoram el naixement del poble de Mallorca, recordam d'on venim per a saber cap a on anem. Ni el PP ni Vox esborraran la nostra identitat», ha afegit Apesteguia.

En aquest sentit, el coordinador de la formació ecosobiranista ha condemnat els atacs a la llengua i a la mallorquinitat del Govern de Prohens. «El Govern del PP de Prohens és presoner del seu pacte voluntari amb l'extrema dreta i ha fet seves les polítiques d'odi de Vox que només cerquen trencar-ho tot», ha denunciat Apesteguia. «Així i tot, aquest poble ja s'ha defensat en el passat i el tornarà a fer. Des de MÉS per Mallorca continuarem treballant pel país i pels drets de la gent que viu en ell amb totes les eines que tinguem a l'abast", ha asseverat el coordinador ecosobiranista.

Per part seva, el secretari general de MÉS per Mallorca i portaveu del partit ecosobiranista en el, Consell de Mallorca, Jaume Alzamora també ha reivindicat el 31 de desembre com Diada de Mallorca i ha assegurat que «el pacte PP-Vox ha imposat un canvi de data de la Diada de Mallorca sense gens de rigor històric amb la voluntat de no reconèixer la catalanitat dins de l'origen del poble de Mallorca».

L'acte també ha comptat amb la participació de Jon Iñarritu, d'EH Bildu, Carme Forcadell i Laura Vilagrà, d'Esquerra Republicana, Adrià Sisternes, de Compromís, i Damià Moll, de Més per Menorca, qui en un col·loqui presentat per la secretària general de Mallorca Nova, Maria Victòria Llull, han conversat sobre la necessitat de la lluita antifeixista davant l'ascens de l'extrema dreta i d'avançar en drets nacionals, socials i individuals, i sobre la defensa de la llengua i del territori.