AVUI 18.00 Born de Palma: Manifestació per la dignitat de Mallorca. Contra el feixisme i per la llengua catalana

Aquest dissabte es farà la manifestació amb motiu de la Diada de Mallorca. Una manifestació per la dignitat col·lectiva, contra el feixisme i a favor de la nostra llengua.

La manifestació sobiranista per la Diada de Mallorca –dissabte a les 18.00 al passeig del Born de Palma– té un lema clar: 'Mallorca antifeixista, Mallorca en català: autodeterminació!'. Convocada per la plataforma 31D –Grup Blanquerna, Més per Mallorca, STEI i Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM)– la manifestació coincidirà, com cada any, amb la convocada també per l’esquerra independentista de Mallorca –Alerta Solidària, Arran, COS, CUP, Endavant i el SEPC.

Als molts motius que existeixen per manifestar-se el vespre de la Diada, cal afegir-hi la resposta a les polítiques del binomi PP-VOX, que, a banda d'altres retrocessos, s'han atrevit a perpetrar la barbaritat històrica de retirar l'oficialitat del 31 de desembre com a Diada de Mallorca.