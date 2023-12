El Jovent Republicà d'Eivissa i Formentera també diu prou als preus abusius dels vols

El Jovent Republicà d'Eivissa i Formentera s'ha manifestat aquest dimecres a l'aeroport d'Eivissa per a protestar contra la ineficiència del descompte de residents. El mateix dia, el Jovent Republicà de Menorca es concentrava a l'aeroport de Maó per a protestar per aquest mateix problema.

L'entitat ha declarat, a través de les seves xarxes socials, que, especialment en aquestes dates, hi ha «molts estudiants que tornen a les Pitiüses i que han de pagar uns bitllets amb preus abusius» per culpa «d'un descompte que només s'aplica al preu base del bitllet, deixant les taxes fora de càlcul». Això provoca, diuen, que «els preus per tornar a casa siguin desmesurats». Han afegit que «els eivissencs i les eivissenques no podem dependre de si el bitllet que comprem serà barat o no», perquè agafar un avió o un vaixell és l'únic mitjà que els illencs que viuen fora tenen per a tornar a casa seva.

Així, el Jovent d'Eivissa i Formentera exigeix un topall de preus, que hauria d'aprovar el Parlament de les Illes Balears. Com els seus companys de Menorca, aquests joves diuen «prou» als preus abusius.