Govern i Consell d'Eivissa signen el conveni per a construir el CentreBit Eivissa

El vicepresident del Govern, Antoni Costa, i el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, han signat aquest dijous el conveni per a construir el nou CentreBit Eivissa. La Fundació Bit, dependent de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, invertirà 1.148.930,46 euros, amb càrrec a la dotació prevista pel factor d'insularitat 2022 per a reformar la primera planta del pavelló 101 de l'antiga caserna de sa Coma.

«Gràcies al conveni que se signa avui hem aconseguit que totes les illes tenguin el seu CentreBit. Aquest és el germen del futur centre, que ocuparà més de 4.000 metres quadrats», ha assenyalat el conseller Costa després de l'acte celebrat en la seu del Consell d'Eivissa, al qual també han assistit el secretari autonòmic d'Innovació i Societat Digital, Antoni Carmona; el gerent de la Fundació Bit, Sebastián González; el conseller insular de Presidència, Gestió Econòmica i Esports, Salvador Losa, i el director insular de Noves Tecnologies i Oficina d'Atenció a la Ciutadania, Javier Torres.

La Fundació Bit rehabilitarà i adequarà la primera planta del pavelló 101 de l'antiga caserna de sa Coma, amb una superfície construïda de 482,56 m² i una superfície útil de 424,85 m², per a contenir un centre que dugui a terme projectes i accions de base tecnològica i innovadora. El Consell Insular executarà les obres d'adequació necessàries de l'immoble i en cedirà l'ús a la Fundació Bit perquè s'instal·li el CentreBit Eivissa.

Per part seva, el president del Consell d'Eivissa ha subratllat la necessitat d'impulsar accions en matèria d'innovació a l'illa d'Eivissa, «per això era prioritari implantar una infraestructura de suport i impuls a la innovació i desenvolupament tecnològic com amb la que ja compten Mallorca i Menorca, que permeti oferir als emprenedors i petites i mitjanes empreses d'Eivissa un entorn de qualitat per a impulsar la creació d'empreses innovadores mitjançant activitats i iniciatives basades en el coneixement i la tecnologia».