MÉS celebra l'al·legació de l'OCB al canvi de data de la Diada impulsat pel pacte PP-Vox

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha celebrat l'al·legació presentada per l'Obra Cultural Balear en contra de la decisió del pacte PP-Vox de suprimir dia 31 de desembre com a la Diada de Mallorca. Alzamora, ha mostrat el seu total suport i adhesió a aquesta iniciativa i confia que l'al·legació presentada sigui acceptada i, per tant, paralitzi les intencions de l'equip de govern insular d'oficialitzar la Diada del 12 de setembre institucionalitzada per Maria Antònia Munar l'any 1997.

Segons Alzamora, l'al·legació de l'OCB és una prova més de la «mala praxi» amb la qual han actuat els actuals gestors del Consell per «imposar de forma sectària i antihistòrica una festa inventada». En aquest sentit, el portaveu ecosobiranista ha lamentat que la decisió (aprovada de moment amb caràcter inicial) no només es fa obviant la legalitat sinó que s'ha fet només amb l'aval dels municipis governats pel PP. Una xifra, ha remarcat Alzamora, que contrasta amb el 80% dels ajuntaments que van donar suport a què la celebració oficial de la Diada de Mallorca fos el 31 de desembre.

Alzamora ha insistit en el fet que el canvi de data s'ha fet de forma ideològica, capriciosa i unilateral per part del PP i del president Galmés que res té a veure amb la metodologia que es va seguir per institucionalitzar el 31 de desembre.