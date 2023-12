Joan Planes repeteix com a president de l'ASM

El Secretariat de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca ha reelegit Joan Planes com a líder de l'organització per als pròxims dos anys. Aquest serà el seu segon i darrer mandat, ja que els membres del secretariat poden ser elegits com a màxim dues vegades consecutives.

El nomenament es va fer per assentiment, igual que en el cas dels altres càrrecs directius, amb Francesca Grimalt com a vicepresidenta, Marina Vergés com a secretària i Antoni Llompart com a tresorer.

El nou secretariat agraeix la feina de l'equip anterior i es proposa continuar treballant per a donar a conèixer els ideals de l'entitat a la gent de Mallorca, amb l'objectiu de promoure la independència i l'Estat propi com a solució única per combatre l'espoli fiscal, la degradació dels serveis públics i la substitució lingüística i poblacional.

Com a prioritat immediata, l'ASM fa una crida a participar a la manifestació de la Diada de Mallorca aquest dissabte 30 de desembre, que començarà les 18 h al Passeig del Born de Palma.