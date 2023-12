La població de les Balears ha augmentat en 20.602 persones durant el 2023 i ja compta amb 1.197.261 residents

La població de les Balears ha augmentat en 20.602 persones durant aquest últim any i ja compta amb 1.197.261 residents en el 2023, front dels 1.176.659 de 2022 --el que representa un increment del 1,75%--.

Aquests són les dades que s'extreuen de les xifres oficials de població dels municipis d'acord amb la Llei de Bases de Règim Local, publicats aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística espanyol.

Dividits per sexes, els municipis de les illes compten amb 595.216 homes --9.520 més que l'any passat-- i 602.045 dones --11.082 més--.

Entre els municipis més poblats, Palma se situa al capdavant amb 423.350 persones censades en el 2023 --guanya 7.410 habitants en un any--, Calvià està en segona posició amb 53.162 (+704 habitants), per darrere queden Eivissa amb 51.996 (+1.281), Manacor 46.395 (+1.043) i Santa Eulària des Riu 41.228 (+680).

Proporcionalment, els increments poblacionals més destacats en els municipis de les Balears s'han produït a Estellencs, en passar de 336 a 359 habitants en 2023 (+6,84%); seguit de Ariany, de 912 a 963 habitants (+5,59%); Lloret de Vistalegre, de 1.514 a 1.589 (+4,95%) i Es Mercadal, de 5.676 a 5.939 (+4,63%).

Entre els tres municipis balears que perden població es troben Sant Francesc a Formentera, que lidera la llista i passa de 11.418 habitants en 2022 a 11.171 en 2023 --perd 247--; seguida de Valldemossa, 2.037 amb habitants (-48); i Puigpunyent, 2.055 habitants (-20).

Per illes, a Menorca els municipis més poblats en 2023 són Ciutadella amb 31.443 habitants (augmenta 632), Maó amb 29.902 (+457) i Alaior amb 9.748 (+142).

A Mallorca, a més de Palma, Calvià i Manacor, figuren Marratxí en tercera posició, amb 39.440 persones (+538); quarta és Llucmajor, amb 39.040 (+318); i cinquena Inca 34.577 (+484).

Les dues localitats més poblades d'Eivissa són Sant Josep de sa Talaia, on hi viuen 29.506 persones (+693); i Sant Antoni, amb 28.237 residents (+806). Finalment, Formentera ha vist com en l'últim any la seva població baixava un 2,17%, com ja s'ha esmentat.