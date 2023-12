Un Sant Antoni amb camiseta verda, polsera palestina i xapes feminista i de 'no a la guerra' anuncia la festa a Muro

Sant Antoni es representa com un ancià amb barba, vestit amb roba de sac i amb caputxa, i amb una campana, un porquet, un bàcul amb forma de tau i el foc sagrat.

El Sant Antoni que anuncia les festes a Muro del 2024, incorpora davalla la roba de sac, una camiseta on s'hi intueix el lema 'La llengua no es toca', una polsera amb la bandera de Palestina i dues xapes una contra la violència masclista i l'altra amb el missatge 'No a la guerra'.

El disseny és obra de Nena Carbonell i ha guanyat el concurs que es va obrir dia 4 de desembre per escollir el disseny que encapçalaria les festes i va ser anunciat aquest diumenge.

En un missatge al seu perfil de Facebook, Nena Carbonell diu: «Encara no m’ho crec! El jurat m’ha sorprès, per bé. No pensava que seria tan valent d’acceptar una proposta tan reivindicativa con la meva. Gràcies a totes les persones que heu posat el vostre granet d’arena per a que hagi sortit tan rodó».

El cert és que Carbonell ha fet un cartell per anunciar les festes de Sant Antoni de 2024 que commou i que no deixarà indiferent a ningú.