Demanen als Reis d'Orient que el transport públic continuï sent gratuït

La Plataforma pel Transport Públic ha depositat una carta en la bústia dels Reis d'Orient de l'Ajuntament de Palma, en la qual sol·licita, al Govern i el Consistori, la gratuïtat del transport públic durant tot l'any 2024.

Representants del col·lectiu i de la Federació de les Associacions de Veïns de Palma han fet aquest divendres aquesta reivindicació simbòlica en el vestíbul del Consistori, després d'haver rebut el suport de les signatures de 7.000 persones a les Balears, segons han assegurat.

L'encarregada de llegir la missiva en nom de la plataforma ha estat Margalida De Noia, qui ha demanat als Reis que la seva màgia "ajudi a aconseguir el que la plataforma ha reivindicat davant la impassibilitat del Govern i el Cort".

De Noia ha parlat en nom de més de 20 entitats socials, polítiques i ecologistes, que pretenen «transformar la ciutat de Palma» i millorar la qualitat de vida de la ciutadania i la infància per a deixar-los unes Balears millors».

L'activista ha defensat que aquesta gratuïtat ha tengut «efectes molt positius» en el dia a dia de molts usuaris, amb un estalvi d'entre 400 i 600 euros a l'any, i un augment de viatgers de rècord, amb més de 50 milions de passatgers transportats per l'EMT.

«Això ha provocat una reducció de desplaçaments amb cotxe i ha contribuït a millorar la qualitat de l'aire, amb una baixada de les emissions contaminants a l'atmosfera, una mesura urgent per mitigar els efectes del canvi climàtic», ha indicat la plataforma en la seva carta.

Així mateix, ha sostingut que les circumstàncies que varen motivar aquesta mesura estaven emmarcades en l'escut social en «un moment sensible» amb un increment de la inflació, una situació que, al seu judici «no s'ha revertit»

En aquesta mateixa línia, el membre de la Federació de les Associacions de Veïns de Palma, Rafel Garcia, també ha participat en l'acció i ha reivindicat que això és «una mesura justa», perquè «Canàries ho ha sol·licitat i se'ls ha atorgat», per la qual cosa, des del seu punt de vista, «les Balears no poden ser menys».

Pròrroga perillosa i estranya

Preguntat per la pròrroga aprovada aquest dijous per l'Executiu de Prohens fins a febrer en la tramitació dels pressupostos, Garcia ha assenyalat que aquesta ampliació li «sona perillosa» i espera que «no sigui només un mes» i que també s'estengui a Palma. «No és just que puguis anar a un poble gratuïtament i no puguis anar a Es Viver i això d'un mes sona estrany», ha resolt.