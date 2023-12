Tot a punt per al Nadal Eclèctic

La revista S'Altra Música celebra avui, per segona vegada, el Nadal Eclèctic: una festa on es reuneixen els millors artistes de la nostra terra per interpretar entre ells diverses cançons que els obligaran a sortir dels seus estils habituals.

L'atzar juga, en aquest cas, un paper imprescindible, ja que el públic no sap quina cançó interpretarà cada artista, ni amb qui ho farà. L'acte comptarà amb la presència d'artistes com Fades, Da Souza, Júlia Colom, Xarxa o Maria Jaume, i els encarregats de conduir la nit seran Sion Capçana i la periodista Inès Mateu.

L'esdeveniment es durà a terme a la sala Es Gremi i les entrades tenen un preu de 15 € i els organitzadors ja han anunciat que s'han de comprar de manera anticipada.

L'obertura de portes serà a les 19:45, i els concerts començaran a les 20:15. Després hi haurà PD fins a les dues de la matinada.