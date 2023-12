Set pobles organitzen un cicle solidari amb Palestina

«Palestina, poble a poble» és un cicle solidari creat per diversos pobles de Mallorca amb la intenció de crear consciència, solidaritat i organització davant l'imperialisme genocida que massacra al poble palestí i amenaça la pau en tot el món. Son Sardina, Pollença, Manacor, Bunyola, Santa Maria, Alcúdia i Vilafranca són els pobles que impulsen aquesta iniciativa solidària amb Palestina.

Aquest dimecres, 20 de desembre, s'inaugurarà el ‘Passeig de Gaza’ i es projectarà el documental ‘Tantura’; a les 18.30 h al Casal Son Sardina. Aquest cicle popular també comptarà amb activitats com cinefòrums, col·loquis, exposició de fotografies i berenars populars. Tots els beneficis de les activitats es destinaran a la solidaritat amb el poble palestí.

Les entitats organitzadores són Ciutadans per Palestina Mallorca, Moviment Alcudienc, Can Bum Pollença, l'Assemblea Popular de Son Sardina i Sa Garriga, l'Assemblea Oberta de Vilafranca i Esquerra Oberta de Bunyola. Juntament, es posicionen per defensar els següents punts:

1. Reconeixem el legítim dret dels palestins a defensar-se de l'ocupació il·legal i genocidi sionista patrocinat per l'imperialisme estatunidenc i europeu.

2. Exigim a les autoritats de l'Estat que trenquin totes les relacions militars, econòmiques i diplomàtiques amb l'entitat feixista d'Israel.

3. Reconeixem el dret internacional dels palestins a viure en pau i llibertat des del riu fins a la mar.