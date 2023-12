MÉS per Mallorca denuncia que Prohens ha venut la llengua, l'educació i el país a canvi d'uns pressupostos

MÉS per Mallorca denuncia que el Partit Popular de Prohens ha venut el país a canvi d'uns pressupostos perquè així ho ha volgut. Així ho ha manifestat el portaveu del grup parlamentari dels ecosobiranistes, Lluís Apesteguia, durant la seva intervenció en la primera jornada del ple d'aprovació de la Llei de Pressupostos de 2024. Apesteguia ha acusat el PP de claudicar davant totes les exigències «amb qui vol destruir-ho tot» i ha recordat als populars que tenien alternatives i que hauran d'assumir les conseqüències de les seves decisions «perquè en seran els únics responsables i perquè el poble ja s'ha defensat en altres ocasions i se n'ha sortit d'atacs pitjors».

«Que el PP ha venut la llengua, l'educació i el país per un plat de llenties és quelcom del que no dubta ningú», ha assegurat el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. «El dubte que ens queda és saber si s'han venut abandonat les mateixes conviccions o si és que simplement hem descobert allò que volien tenir amagat», ha continuat.

A més, Apesteguia ha assegurat que el PP ha assumit per complet el discurs i les polítiques d'odi antimallorquines, antimenorquines, antieivissenques i antiformenteres de Vox com a pròpies. «El PP és presoner voluntari del seu pacte amb qui ho vol destruir tot», ha assegurat Apesteguia que ha afegit que els populars han decidit pagar amb la llengua, l'educació, els sindicats «i amb el que faci falta», actuant d'esquena al seu programa i als seus votants, i que fa possible la ruptura de la convivència en contra del 88% dels votants de les Illes Balears.

En aquest sentit, Apesteguia ha recordat que el PP tenia alternatives a pactar amb l'extrema dreta i, així i tot, «la presidenta Prohens està tota sola amb VOX, perquè és l'única companyia que vol». «Què més els queda per vendre?», ha demanat també Apesteguia al PP de Prohens, «aquest és el primer dels seus pressupostos, els en queden tres i queda clar que els 110 punts d'acord amb Vox són només un punt de partida, no un sostre».

Finalment, el portaveu del grup parlamentari de MÉS per Mallorca ha recordat al PP que hauran d'assumir les conseqüències de les seves decisions «perquè en són els únics responsables i perquè aquest poble ja s'ha defensat en altres ocasions i se n'ha sortit d'atacs pitjors. Del seu pa en faran sopes».