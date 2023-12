L'ASM crida la població a participar a la manifestació de la Diada de Mallorca del proper 30 de desembre

L'Assemblea Sobiranista crida la població a participar a la manifestació de la Diada de Mallorca del proper 30 de desembre, que partirà del Passeig del Born de Palma a les 18 hores. El lema elegit per l'entitat és 'Estat propi, llengua respectada'.

L'ASM constata que «la llengua pròpia de Mallorca és veu cada vegada més acorralada i substituïda pel castellà, a causa de la invasió de mitjans de comunicació, plataformes i xarxes socials, així com de l'hostilitat de l'Estat espanyol contra el català, en forma de normes i reglaments i de la manca de finançament per a la normalització lingüística, tot i que Madrid es queda cada any el 14,20% del nostre PIB».

«Davant aquesta operació flagrant de castellanització, i d'ençà del quadrienni negre del PP de Bauzá, els governs autonòmics del PSOE de les dues darreres legislatures no varen recuperar eines bàsiques com la Llei de Comerç i Televisió de Mallorca, no feren complir el Decret de mínims escolar i obriren les portes a l'eliminació del requisit del català a la Sanitat. Pel que fa a Govern actual de PP amb suport de VOX, no fa falta entrar en detalls perquè els tenim ben a la vista», afegeixen els sobiranistes.

L'ASM declara, també, que «cal tenir present que l'allau demogràfica desbocada de les darreres dècades, sobre la qual els mallorquins no tenim cap control, perquè les claus de ca nostra les té Madrid, contribueix decisivament a la substitució lingüística, des del moment que els nouvinguts no tenen cap necessitat ni obligació d'aprendre i parlar català. Per tot plegat, l'ASM conclou que l'única manera de fer respectar la nostra llengua és disposar d'un Estat propi».

La crida a la manifestació de dia 30 es va ratificar en el marc de l'assemblea del passat dissabte 16 de desembre, on també es va dur a terme la votació per renovar el secretariat. Els nous membres són Jordi Caldentey, Francesc Ferrés, Margalida Fuster, Francesca Grimalt, Antoni Llompart, Francesca Marí, Víctor Pagès, Josep Palou, Joan Planes, Joana Romaguera, Andreu Salom, Maria Torres, Damià Verger i Marina Vergès. Properament els nous representants nomenaran la presidència i resta de càrrecs directius de l'ASM.