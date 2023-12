Prohens assegura que «tenir dues llengües és una riquesa» i que «no té impacte en els resultats» de l'informe PISA

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha assegurat a Vox que de l'Informe PISA «no es desprèn que tenir dues llengües tengui impacte en els resultats».

Així ha respost la líder del PP en el ple del Parlament a la pregunta formulada per la portaveu parlamentària de l'extrema dreta, Idoia Ribas, qui ha opinat que l'informe «recalca la importància de la llengua materna en el procés d'aprenentatge».

Sobre això, Prohens ha insistit que dels resultats de l'Informe «no es veu la correlació entre tenir més d'una llengua d'ensenyament i els resultats», i ha assenyalat, fins i tot, que tenir més d'una llengua és «una riquesa».

Així, ha reconegut que les dades de l'informe en les Balears «no agraden» però que hi ha territoris monolingües «amb pitjors resultats».

«Farem tot el possible per millorar la qualitat de l'educació», ha promès la presidenta, recordant, entre altres mesures duites a terme, la recuperació de les notes numèriques i, per tant, «de la cultura de l'esforç».