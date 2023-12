Docents de l’IES Quartó de Portmany se sumen al moviment per l’escola en Català

Docents de l’IES Quartó de Portmany (Sant Antoni de Portmany) s’han sumat al moviment per l’escola en Català a les Illes i defensen el manifest 'No a la segregació lingüística a l’escola'. Per fer-ho evident aquest dilluns dia 11 de desembre de 2023 s’han reunit davant les portes de l’institut amb camisetes verdes i negres i amb el cartell 'la llengua no es toca', alhora que han llegit un manifest en defensa de la llengua pròpia i en contra de les polítiques de segregació lingüística.

Ja són molts els centres de l'illa d'Eivissa que s'han unit a la campanya en favor d'un ensenyament de qualitat i en català. En el conjunt de les Illes Balears, són prop dels 150 els centres que ja s'ha posicionat.

D’aquesta manera el professorat s’ha manifestat a favor d’un model d’educació pública, de qualitat i en català.