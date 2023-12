La Conselleria augmenta a 13 els coordinadors de la prova de Batxillerat per a l'accés a la Universitat

Per a les proves d'aquest curs 2023-2024, la Conselleria d'Educació i Universitats ha decidit augmentar a tretze el nombre de coordinadors de la Prova de Batxillerat per a l'accés a la Universitat (PBAU), davant els vuit que hi hagué el curs passat.

S'ha incidit especialment en el fet que hi hagi un coordinador per a les matèries comunes i les obligatòries (història d'Espanya II, història de la filosofia, llengües castellana, catalana i estrangera, dibuix artístic II, anàlisi musical II, arts escèniques II, matemàtiques II, matemàtiques aplicades a les ciències socials II, ciències generals i llatí II), amb especial sensibilitat en les matèries noves i més complexes com és el cas de les ciències generals amb dos coordinadors.

Aquests seminaris de coordinació de la PBAU són uns elements d'importància cabdal en aquests moments de canvis en les proves d'accés a la Universitat.

Cada seminari de coordinació està format per un professor de batxillerat, designat per la Comissió Organitzadora, a proposta de la Conselleria d'Educació i Universitats, el qual actuarà com a coordinador, i per un professor d'universitat, designat per la Comissió Organitzadora, a proposta de la Universitat de les Illes Balears (UIB), el qual actuarà com a especialista i haurà de fer les convocatòries de reunió.

Aquests seminaris s'han de reunir un mínim de tres vegades durant el curs acadèmic i s'hauran de publicar les actes de les seves reunions a la pàgina web de la UIB.

Amb l’objectiu de fomentar aquesta difusió per part de cada coordinador, s’establirà un pla de difusió d'aquests sabers bàsics i criteris d'avaluació entre els centres educatius per millorar la transparència de les proves, i així millorar la formació prèvia de l'alumnat dels centres educatius de les Illes Balears.