Els Amics del Ferrocarril desitja que el 2024 projectes com la signatura d'un conveni ferroviari amb l'Estat «sigui realitat»

L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Balears ha desitjat que el 2024 sigui «un bon any ferroviari» i que projectes com la signatura d'un conveni amb l'Estat en relació amb el transport guiat sobre una via fèrria «sigui realitat».

En un comunicat, els Amics del Ferrocarril han expressat el seu desig que el proper 2024 molts dels projectes es facin realitat.

Així, ha apuntat que «una millora del transport públic ferroviari depèn d'augmentar les plantilles, la posada en marxa de la sèrie 100 amb cinc noves unitats de quatre vehicles i, especialment, una millora dels horaris en determinades franges».

A més, creuen que «és el moment de la signatura d'un conveni ferroviari amb l'Estat que permetrà aconseguir la reobertura d'Artà i l'arribada a Cala Rajada i fer ja l'estudi definitiu de l'arribada del tren a Alcúdia i a l'aeroport».