[MANIFEST] Presentació de la Plataforma per la Memòria Democràtica de les Illes Balears

Aquest diumenge, 10 de desembre, dia internacional dels Drets Humans i 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, s'ha presentat la Plataforma per la Memòria Democràtica de les Illes Balears, una iniciativa que integra a més de 40 entitats de la societat civil, sindicats i grups polítics d'arreu de les Balears que es constitueix amb la voluntat de defensar «la memòria i els drets dels homes i dones, víctimes del cop d'estat i del franquisme, que ens precediren en la lluita per la democràcia i l'aplicació de polítiques públiques de memòria democràtica a tots els nivells».

La presentació s'ha duit a terme al Passeig del Born del Molinar, davant l'escultura a Aurora Picornell i ha comptat amb la presència de reconeguts representants de la lluita pels drets humans així com de membres de diverses associacions integrades a la plataforma.

L'acte ha finalitzat amb la lectura d'un manifest conjunt que reproduïm a continuació:

Manifest de presentació Plataforma per la Memòria Democràtica de les Illes Balears

Davant l'acord entre el Partit Popular i Vox de derogar de la llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears, un conjunt d'entitats de la societat civil, sindicats i grups polítics, preocupats per aquesta greu decisió que afecta els fonaments de la nostra democràcia, ens constituïm en plataforma per la seva defensa, per la memòria i els drets dels homes i dones, víctimes del cop d'estat i del franquisme, que ens precediren en la lluita per la democràcia i, en general, per l’aplicació de polítiques públiques de memòria democràtica a tots els nivells.

Una llei que basa el seu articulat amb els principis dels drets humans, alabada pel mateix relator especial de Nacions Unides per la veritat, la justícia, la reparació, les garanties de no repetició i la memòria, el senyor Fabián Salvioli, que va posar com a exemple a seguir a les Balears en l'aplicació de les lleis i polítiques públiques de memòria democràtica, durant la seva visita a Mallorca, el passat mes de març.

Una llei que defensa els drets de víctimes que mai els han tingut, que obliga a la retirada de simbologia franquista dels nostres carrers i places públiques i que va especialment encaminada a la reparació i a garantir la no repetició, que no ha creat ni alarma social ni manifestació en contra, sinó just al contrari, ha estat acceptada positivament per la societat posant en marxa iniciatives pioneres, com el postgrau en memòria democràtica a la Universitat de les Illes Balears, el curs de memòria democràtica dirigit a professors i professores de secundària i batxillerat, l'emissió de múltiples certificats de reconeixement de condició de víctimes atorgats a les seves famílies, el servei d'atenció directa a les víctimes del franquisme, amb assessorament legal i acompanyament psicosocial, la presentació de jornades, conferències i estudis de reconeguts especialistes, el lliurament de documentació rellevant per a la investigació, l’edició d’una unitat didàctica dirigida als mestres i alumnes dels centres educatius, el teatre a les escoles i un llarg etcètera.

Una llei que reconeix la repressió sistemàtica contra les organitzacions o sectors socials, professionals o culturals, els sindicats, les lògies maçòniques, els col·lectius LGTBIQ+, les dones, el robatori de nadons i les estructures verticals de dominació i confinament de les dones que han estat operatives fins fa poques dècades.

Una llei que fa visibles diverses realitats que es van produir, com les víctimes de tortures, els empresonaments il·legals, els processos «sumaríssims», els bombardejos sobre població civil indefensa, els camps de concentració, el treball esclavitzat, la desaparició forçada, les execucions extrajudicials, les deportacions, l'estigmatització, l'expropiació il·legal de béns, la violència sexual com a eina de fustigació i terror, l'exili polític, etcètera.

El Partit Popular va participar amb la seva elaboració fent-hi esmenes, fins que fou aprovada per consens de totes les forces polítiques representades en el Parlament. A més, coneix perfectament els bons resultats que ha donat la seva aplicació, el motiu de la derogació, per tant, no respon més que a un acord per governar exigit per un 13% del Parlament, Vox, l'extrema dreta que vol esborrar la nostra memòria democràtica, blanquejar el franquisme i imposar de nou el seu relat. La mateixa que nega la violència masclista, que fica dins un mateix sac a víctimes i victimaris, la que celebra els seus mítings electorals als peus de monuments feixistes, la que vol aniquilar la nostra llengua, la que utilitza hipòcritament la democràcia com a pretext per estendre el seu discurs d'odi, xenòfob i homòfob. Aquesta extrema dreta, que en seu parlamentària, s'atreví a manifestar proclames del més pur estil propagandístic nazi, com ara "hay que fumigar el departamento de memoria democrática porque está lleno de cucarachas ".

Aquesta és l'extrema dreta amb la qual ha pactar el PP, indiferent al dolor i la por que pot causar aquesta decisió de nou a les víctimes i menyspreant la lluita i els drets de millers de persones que defensaren la democràcia i pagaren per això amb la seva llibertat i amb la seva vida.

Per tant, davant uns fets tan greus, volem manifestar:

- La nostra indignació per aquesta decisió.

- La nostra solidaritat amb les víctimes del franquisme.

- El nostre rebuig al feixisme.

- El nostre rebuig a la tergiversació de la nostra història i als missatges que neguen, minimitzen o legitimen un règim de terror que va deixar desenes de milers de víctimes.

- El nostre compromís amb els drets humans i la memòria democràtica.

- El nostre reconeixement a totes aquelles persones que lluitaren per la llibertat i la democràcia i que, per aquest motiu, patiren marginació, presó, repressió i mort.

- La nostra ferma voluntat de treballar per la defensa de la llei 2/2018, de memòria democràtica de les Illes Balears i pels drets que d'ella es deriven:

Veritat, Justícia, Reparació, Garanties de no repetició i Memòria.

10 de desembre de 2023

Plataforma per la Memòria Democràtica a les Illes Balears

1. Diverxia Menorca

2. Col·lectiu Aurora Picornell

3. Associació Memòria de Mallorca

4. Institut d'Antropologia de les Illes (IAI)

5. SIAU Sindicat Docent

6. Memòria de Calvià

7. MÉS per Mallorca

8. Fundacions Darder Mascaró

9. Podem Illes Balears

10. Associació Arxipèlag

11. Fòrum per la Memòria d'Eivissa i Formentera

12. PSIB-PSOE

13. Alternativa per Pollença

14. STEI intersindical

15. Memòria de Binissalem

16. Fundació Gabriel Alomar

17. Esquerra Unida de les Illes Balears

18. Esquerra Oberta Bunyola

19. Associació Col·lectiu Recerca

20. Confederació Sindical de CCOO de les Illes Balears

21. Unió General de Treballadores i Treballadors UGT Illes Balears

22. Som Sindicalistes Balears

23. Associació Municipal de Memòria Històrica de Pollença

24. Memòries de Menorca

25. Ara Eivissa

26. SOM Es Castell

27. Ara Maó

28. Agrupació d’Electors Ciutadella Endavant

29. Associació d’historiadors i investigadors de Lloseta ‘Mestra Maria Morro’

30. ARA SI

31. Volem Sant Lluís

32. El Xiringuito Teatre i Comunitat

33. Emprendada Feminista

34. Feministes en Acció

35. Entesa de l'Esquerra de Ferreries

36. CGT Menorca

37. Ateneu dels Comuns

38. Federació associacions de veïns de Menorca

39. Partit Comunista de les Illes Balears

40. Entrepobles Menorca

41. Esquerra de Menorca-EU

42. Anticapitalistes Illes Balears

43. Aplec Jove

44. Mutual Bautista van Schowuen Vasey. Concepción. Chile

45. Obra Cultural Balea