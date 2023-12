Darrers dies per votar els premis Alzina i Ciment 2023

Resten pocs dies per poder votar els Premis Alzina i Ciment 2023. Les votacions continuen obertes i tothom hi pot participar. Aquests són els nominats d'enguany per categoria:



Premis Alzines 2023: AFONIB, Alba Sud, La Utòpica, LINCC, Mercat Social i Arrels Marines.



Premis Ciment 2023: AETIB, Demarcació de Costes, DGT, Pacte PP-Vox al Consell de Mallorca, Rafel Fernàndez (ex batle de Capdepera), i Jaime Martínez (Batle de Palma) i Antonio Deudero (Regidor de Mobilitat).



Per participar en l'elecció dels premis Alzina i Ciment cal omplir el formulari: Vota aquí.

Tot i que s'havia anunciat que l'acte d'entrega dels Premis Alzina i Ciment 2023 es celebraria amb un dinar de socis el proper 16 de desembre, El GOB anuncia que han hagut de «posposar aquest acte fins nou avís».