El servei telefònic d'atenció a les víctimes de l'IBDONA ha atès aquest estiu 1.316 trucades

El servei telefònic 24 hores d'atenció a les víctimes de violència de gènere de l'Institut Balear de la Dona (IBDONA) ha atès aquest estiu 1.316 trucades, 53 manco que en el mateix període de 2022, en què se'n registraren 1.369. Per illes, 1.022 cridades foren des de Mallorca, 83 de Menorca, 174 d'Eivissa i 9 de Formentera.



El servei a les víctimes de violències masclistes es presta des dels telèfons 971 17 89 89, 016 i 112. L'objectiu del servei és, entre d'altres, oferir una atenció especialitzada a les dones i les seves filles i fills i al seu entorn; facilitar informació i assessorament especialitzat en violència masclista a la ciutadania en general, i oferir informació i assessorament especialitzat a les professionals i els professionals en violència masclista que ho sol·licitin. Aquest servei està actiu les 24 hores del dia els 365 dies de l'any.

El 79% de les trucades, per violència de gènere

En aquests tres mesos, el 79% de les trucades han estat per violència de gènere, i el 58% de les dones que han cridat han estat les víctimes. Tenint en compte l'origen, el 79% de les cridades han estat realitzades per residents. Per edats, la franja predominant és la de 21 a 50 anys, amb un 48%. Pel que fa a l'origen, el 38% de les cridades s'han derivat des de l'112.

3.630 cridades de gener a setembre

De gener a setembre el servei ha atès 3.630 cridades, 24 manco que en els nou primers mesos de 2022. Per illes, 2.864 cridades foren des de Mallorca, 196 des de Menorca, 451 des d'Eivissa i 16 de Formentera. De les 103 restants no hi ha informació al respecte. Per municipis, on més cridades es registraren fou a Palma (601), seguit d'Eivissa (87), Manacor (75) i Calvià (59). A Menorca, encapçala la llista Maó, amb 34 cridades.

445 acompanyaments en nou mesos

Pel que fa als acompanyaments, entre una tècnica i una víctima, se n'han realitzat 445 de gener a setembre: 252 a Mallorca, 65 a Menorca i 128 a Eivissa. En el tercer trimestre, se'n dugueren a terme 171. D'aquests, 70 tingueren com a destí els jutjats de violència de gènere i 25 el jutjat de guàrdia. 154 d'aquests acompanyaments foren per violència de gènere i 14 per violència sexual. El 37% de les dones acompanyades convivien amb l'agressor.

El Consell de Govern aprovà l'1 de desembre autoritzar a la conselleria de Famílies i Afers Socials perquè pugui tramitar la despesa del contracte del servei d'atenció especialitzada 24 hores per al període 2024-2026. Aquest contracte engloba tant l'atenció telefònica com els acompanyaments presencials i té un pressupost previst d'1.927.141,48 euros, IVA inclòs.

Aquest contracte «comptarà amb un augment del personal tècnic en tres persones especialitzades més», segons la directora de l'IBDONA, Catalina Salom, «ja que l'any passat es van quedar 109 acompanyaments sense poder atendre's».