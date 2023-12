El claustre del CEIP Guillem Frontera Pascual d'Ariany es referma en la defensa del català a l'escola

La campanya 'La llengua no es toca' en defensa del català a l'escola continua sumant adhesions arreu de les Illes Balears. Aquesta iniciativa ja ha estat seguida per més d'un centenar de centres de Mallorca i els primers centres de la resta d'illes per a mostrar rebuig al pla de segregació lingüística a les aules que pretén implantar el Govern.

Ara ha estat el torn del claustre del CEIP Guillem Frontera Pascual d'Ariany. «Volíem compartir el nostre rebuig públic a les polítiques lingüístiques del Govern en l'àmbit de l'educació, adherit-nos a la campanya 'La llengua no es toca'», han assenyalat. Així, els docents s'han fotografiat, com han fet molts altres centres, vestits de dol, amb el lema de la iniciativa.