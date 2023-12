La Conselleria aposta per l'ampliació dels cicles de Formació Professional als centres concertats

El conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, acompanyat del director de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat, Rafel Maura, i del cap del departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals, Víctor Arjona, s’ha reunit aquesta setmana amb els representants de les patronals de l’escola concertada Escola Catòlica, CECEIB i Cooperatives.

Durant la trobada, el conseller Vera ha animat els centres concertats a ampliar la seva oferta d’FP. «Des de la Conselleria impulsarem nous cicles d’FP als centres públics però la nostra intenció és ampliar el concert dels cicles formatius als centres concertats». Amb aquesta iniciativa es vol «augmentar el nombre de places, sobretot, als cicles de les famílies que tenen més demanda» com són els d’informàtica, sanitària o sociocultural.

Per això, la Conselleria durà a terme un estudi dels cicles privats que tenen una demanda elevada per a oferir el concert per al proper curs escolar. A més, també es recolliran i estudiaran les propostes dels centres concertats per a posar en marxa nous cicles que tenen una demanda molt elevada. «L’Administració no crearà nous cicles formatius d’esquena a l’escola concertada. El nostre objectiu és anar de la mà», segons indica el conseller Vera, qui afegeix que «l'FP té una funció social important perquè dona una sortida acadèmica als alumnes per tal que no quedin exclosos del sistema educatiu».