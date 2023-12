MÉS per Mallorca lamenta que PP-VOX «vol deixar de celebrar oficialment el 31 de desembre com Diada de Mallorca de manera sectària i antihistòrica»

MÉS per Mallorca ha lamentat el canvi de data de la Diada de Mallorca, que s'aprovarà previsiblement en el ple del Consell de Mallorca la setmana vinent, i ha acusat el PP de «prendre la decisió de manera sectària i antihistòrica».

Així s'ha expressat aquest dimarts el portaveu ecosobiranista en la institució insular, Jaume Alzamora, qui ha acusat el pacte PP-VOX de «deixar de celebrar oficialment el 31 de desembre com Diada de Mallorca de manera sectària i antihistòrica», segons ha informat la formació en una nota de premsa.

En aquesta línia, Alzamora ha criticat que la decisió que previsiblement adoptarà el ple del Consell «es faci només amb l'aval dels municipis governats pel PP». De fet, el portaveu ha assenyalat que suposa «només» el 52 per cent dels municipis.

Una xifra, ha continuat, que «contrasta amb el 80 per cent dels ajuntaments que varen donar suport al fet que la celebració oficial fos el 31 de desembre». Precisament, aquesta celebració va ser impulsada per MÉS per Mallorca.

Segons ha recordat Alzamora, el procés va ser avalat pels historiadors i la societat civil. En aquest sentit, ha fet referència a la participació ciutadana i d'entitats a favor de la data del 31 de desembre, avalada pel 90 per cent dels historiadors, el 80 per cent dels ajuntaments, el 84 per cent de les entitats amb vinculació i el 80 per cent de la ciutadania.

No obstant això, Alzamora ha lamentat que ara el PP «només ha recollit l'opinió interessada dels ajuntaments governats pel seu partit i només ha encarregat un informe tècnic als pocs historiadors que en el seu moment varen avalar el «simulacre de Diada», impulsat per l'expresidenta del Consell Maria Antònia Munar i «defensat només pels col·lectius d'extrema dreta».

En definitiva, el portaveu ecosobiranista ha insistit que és «una manera de procedir ideològica, capritxosa i unilateral per part del PP i del president de la institució insular, Llorenç Galmés, que res té a veure amb la metodologia que es va seguir per a institucionalitzar el 31 de desembre».

«Històricament el 31 de desembre és la data més rellevant de les historia de Mallorca, com a data fundacional de la comunitat humana que avui dia encara s'entén com a poble mallorquí», ha considerat Alzamora.

Igualment, ha afegit que les vidrieres de la sala de plens de l'antiga Diputació de les Balears i actual Consell de Mallorca rememoren aquest fet. «Just la institució que presideix Galmés, que sembla que s'avergonyeix de la història de Mallorca, almenys de l'anterior a Munar», ha afegit.

Finalment, Alzamora ha assenyalat que la Diada «no ha de ser d'uns partits o dels polítics, com havia resultat el 12 de setembre malgrat la milionada d'euros que durant anys es va destinar, ha de ser del poble i és ell qui l'ha de celebrar».