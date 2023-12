Docents del CIFP Juníper Serra expressen «sentiment de tristor i rebuig davant el retrocés del català a l’ensenyament»

Aquest dilluns, 4 de desembre, part del professorat del CIFP Juníper Serra, a Palma, ha fer una petita trobada a l’entrada principal del centre per a fer una fotografia de tothom que ha volgut donar el seu suport a la iniciativa 'La llengua no es toca'. Aquesta iniciativa ja ha estat seguida per un centenar de centres de Mallorca per a mostrar rebuig al pla de segregació lingüística a les aules del Govern.

Els docents han acudit a la trobada amb roba negra per a expressar així de forma simbòlica el seu «sentiment de tristor i rebuig davant la situació de retrocés del català com a llengua vehicular preferent a l’ensenyament».