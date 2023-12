Un projecte que utilitza la IA per descriure imatges guanya el premi Iemprèn de l’IDI i la UIB

El projecte 'Generació de descripcions textuals d’imatges mitjançant la personalització d’arquitectures avançades d’aprenentatge profund', de Cristian Comellas Fluxá, és el guanyador del primer premi Iemprèn, que reconeix els millors treballs de fi de grau i màster relacionats amb l’emprenedoria i la innovació. El guardó, valorat en 3.000 euros, l’atorga la Universitat de les Illes Balears, amb la col·laboració de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) i l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI), ens dependent de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia.

El segon premi, valorat en 2.000 euros, ha estat per a 'Estudi pilot sobre l’automatització de l’avaluació del formador en els programes de prevenció', de Javier Obregón. El tercer, valorat en 1.000 euros, per a 'NFT per a la gestió de receptes mèdiques', de Josep Genovard Oliver.

Com a novetat, en aquesta segona edició s’ha convocat també una menció especial per a projectes d’àmbit social valorada en 2.000 euros. L’ha guanyat el projecte 'Integració de la intel·ligència artificial a l’ensenyament de la ciència: disseny d’una proposta didàctica basada en xatbots educatius', de Magdalena Pons Guasp.

El Rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Jaume Carot, i el director general d'Empresa, Autònoms i Comerç, senyor José Antonio Caldés, han lliurat els premis Iemprèn el dilluns, 4 de desembre, a l’edifici Son Lledó del campus universitari.

L’acte d’entrega ha tingut la presència de la vicerectora d'Innovació i Transformació Digital, Lorenza Carrasco; el director general d’Empresa, Autònoms i Comerç, José Antonio Caldés; el director de la FUEIB, Luis Vegas; la directora gerent de l’IDI, Silvia Delgado, i el director de la Càtedra Iemprèn, Abel Lucena, a més dels guanyadors i gran part dels participants.

Treballs innovadors de diferents estudis

Per poder participar en els premis Iemprèn, els estudiants ha presentat treballs de fi de grau o màster en els quals han dissenyat un producte o servei, creatiu, tecnològic o de qualsevol àmbit de coneixement; bé un pla de negoci, de viabilitat empresarial, bé un projecte innovador de qualsevol àrea susceptible per crear una empresa.

Alguns dels projectes presentats provenen dels graus d’Enginyeria Informàtica; Enginyeria Telemàtica; Educació Infantil i Primària; Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica; Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural; doble grau de Dret i Administració d’Empreses. També dels màsters en Formació del Professorat; Comptabilitat i Auditoria; Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa; Comptabilitat i Auditoria; Física de Sistemes Complexos; Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família; Sistemes Intel·ligents (MUSI), i el Màster en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada.