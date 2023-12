El Consell de Mallorca celebra el Dia del Voluntariat amb tretze entitats solidàries

El Consell de Mallorca ha duit a terme la diada ‘Celebra el voluntariat’ amb motiu del Dia del Voluntariat que se celebra el proper dimarts, 5 de desembre. Un esdeveniment que ha comptat amb tretze entitats i associacions solidàries que treballen diàriament perquè aquells projectes, que són necessaris per a la millora de la societat en diferents espais, tirin endavant.

Així, Mans Unides, Fundació Ires, Associació Espanyola contra el Càncer, Rana, Atzur, PLAVIB, AFS Intercultura, El Tauler, Càritas, Creu Roja, CaixaBank i Dentistas sobre Ruedas han establert uns punts en els quals els assistents s’han pogut informar sobre la tasca que duen a terme i sobre la manera de participar en els seus projectes de voluntariat.

El president del Consell, Llorenç Galmés, ha volgut agrair la tasca que fan totes les entitats i les ha animades a continuar mb la feina altruista que duen a terme. Per part seva, el conseller de Presidència, Antoni Fuster, s’ha sumat a les paraules del president i ha afegit que són les «persones que hi ha darrere d’aquests projectes solidaris les que ajuden a la societat aportant el seu granet d’arena». La directora de Joventut i Participació, Alícia Vinaixa, ha conclòs que cal lloar el «treball totalment altruista que duis a terme fins i tot quan el vent us va en contra».

Aquesta diada ha estat amenitzada per la música del cantautor Amulet i del grup de Rella. Així mateix, hi ha hagut una xocolatada per a tots els assistents.

La Diada del Voluntariat ha acabat amb una entrega de siurells a aquestes entitats per la seva participació constant en la millora de les situacions vulnerables que viuen diferents col·lectius de la societat.