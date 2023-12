Publicades les bases per a la selecció del director de l'Institut d'Indústries Culturals de les Balears

Les bases per a la selecció del director gerent de l'Institut d'Indústries Culturals de les Balears (ICIB) han estat publicades aquest dissabte en el BOIB.

Segons ha informat la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports en una nota de premsa, aquest dissabte s'ha publicat en el BOIB la resolució del conseller Jaume Bauzà, qui ostenta el càrrec de president de l'Institut d'Indústries Culturals de les Balears, per la qual s'aproven la convocatòria pública i les bases per a la selecció del director gerent de l'ICIB.

Les funcions del director gerent són representar legalment l'ICIB davant administracions públiques, institucions i entitats públiques i privades, executar i fer complir els acords i directrius del Consell de Direcció i de la Comissió Executiva, així com dirigir, coordinar i supervisar tots els serveis de l'ICIB, entre altres.

Els requisits establerts en les bases són estar en possessió d'un títol universitari, tenir experiència professional en el sector públic o privat en matèria de gestió cultural i empresarial i estar en possessió del certificat de nivell C1 de català. Es valorarà, a més, la formació acadèmica en matèria jurídica, econòmica o de direcció d'empreses, gestió de personal, publicitat o màrqueting, la relacionada amb gestió cultural o arts audiovisuals, escèniques, visuals, editorials, musicals o mitjans de comunicació i el coneixement de llengües estrangeres, entre altres mèrits.

Pla de gestió

Les persones aspirants han de presentar un resum del pla de gestió de l'ICIB que vulguin impulsar en els pròxims cinc anys, que ha de contenir l'estructura i els serveis essencials en els àmbits sectorials d'actuació de l'ICIB; l'establiment de línies de col·laboració amb altres entitats de similar caràcter; els plans estratègics i sectorials; els drets laborals, i els manuals de bones pràctiques en matèria de cultura, així com la planificació a curt termini sobre les accions necessàries per a fomentar «els hàbits de consum i la introducció i generació de nous públics interessats per les produccions culturals de les Illes».

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i les bases en el BOIB. L'ICIB és una entitat pública empresarial creada pel Govern l'any 2018 amb la finalitat d'impulsar el desenvolupament de les indústries i empreses culturals i creatives.