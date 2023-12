[VÍDEO] Antoni Llabrés (OCB) posa les fites clares a PP-VOX: «Si ens toquen la llengua, ens toquen l'ànima. El nostre compromís és infatigable: sí a la llengua»

Quan encara ressonen els ecos del gest de dignitat col·lectiva en que va esdevenir l'acte 'Sí a la llengua' organitzat per l'OCB a Calvià, s'ha fet públic el vídeo de la intervenció d'Antoni Llabrés, vocal de la junta de l'Obra Cultural Balear, a l'acte al teatre Sa Societat de Calvià.

Durant la seva intervenció, Llabrés va destacar que precisament Calvià, el municipi amb una petjada més visible de la conquesta catalana de 1229, és també el municipi on el pacte PP-VOX està resultant més letal per a la llengua pròpia de les Illes Balears.

El representant de l'OCB va fer un repàs als atacs perpetrats per PP-VOX a la llengua catalana en els àmbits on aquesta ha aconseguit una certa recuperació com en l'Administració Pública o l'escola.

Llabrés es referí a la retirada del requisit d'entendre la llengua de les Balears als funcionaris de la Sanitat; a «l'atac dur» que significa el 'pla Vera de segregació lingüística', «cuinat d'esquena a la comunitat educativa» i la persecució de persones concretes que pretén fer VOX amb la seva 'Oficina'.

«Si ens toquen la llengua, ens toquen l'ànima. El nostre compromís és infatigable, insubornable: sí a la llengua, sí a la llengua!», va concloure Llabrés.

Podeu recuperar la intervenció completa d'Antoni Llabrés en el següent vídeo: