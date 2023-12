Acte sobre llengua i escola a Menorca: «La unió de la comunitat educativa no permetrà que es dugui a terme el projecte de segregació lingüística»

La Plataforma per la Llengua Menorca va organitzar dijous, 30 de novembre, una taula rodona sobre el present i el futur del català a l'escola. Els voluntaris de l'ONG del català a Menorca varen ser els impulsors de l'acte, que es va dur a terme a la sala d'actes de l'IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella.

L'acte, amb el nom 'Llengua i escola: reflexions al voltant de la nova proposta del Govern de les Illes Balears', va reunir representants de diferents àmbits del sector educatiu. Josep Carreres, mestre; Ismael Pelegrí, professor; Maria Camps, representant del sindicat STEI; i Susagna Torres, mare i membre de l'APIMA del CEIP Pintor Torrent, varen ser els ponents de la taula, moderada per Gemma Ferrer i presentada per Rosa Gornés, voluntària de la Plataforma per la Llengua Menorca.

Una setantena de persones varen assistir a l'acte per a parlar sobre el futur de la llengua catalana als centres educatius de Menorca i la proposta de segregació lingüística de PP i VOX. Els ponents varen mostrar el seu rebuig unànime a aquest projecte de desdoblament de línies i coincideixen a concloure que la proposta «no respon a cap necessitat pedagògica ni educativa, sinó que és només un objectiu de confrontació política».

De fet, els representants de l'àmbit docent i també les famílies dels alumnes varen deixar clar que no volen un conflicte lingüístic, al contrari. Varen defensar que aquesta problemàtica no existeix, com sí que existeixen moltes altres mancances en el sector educatiu de la comunitat a les quals no es dona tanta importància.

A més, es va assegurar que la segregació per raó de llengua suposaria un retrocés en el domini del català a les aules però també fora. Afegeixen, també, que la situació ja és preocupant a dia d'avui i s'ha de fer molta feina en altres àmbits socials, com els d'oci o els esportius, per a preservar el català.

En general, les reflexions varen transmetre preocupació pel que fa a la proposta de PP i VOX, però també un cert optimisme. Els ponents varen expressar que «la unió de la comunitat educativa no permetrà que es dugui a terme aquest projecte de segregació i la majoria de centres de Menorca i també de la resta d'illes prioritzaran el seu projecte lingüístic propi per davant de la proposta del Govern».

A més, sobretot des del sindicat STEI, es va deixar molt clar que existeix una «evident dificultat jurídica i legislativa per a dur a terme el projecte de desdoblament de línies».