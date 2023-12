Què es pot fer per a reduir la càrrega burocràtica dels docents? Les propostes del sindicat Alternativa

El sindicat Alternativa ha presentat una sèrie de propostes per a reduir la càrrega burocràtica dels docents de les Illes Balears. «Hem vist en els últim cursos com va en augment la càrrega burocràtica que recau sobre els i les docents, i com últimament, fins i tot, afecta la salut del col·lectiu: síndrome del treballador cremat, estrès, ansietat, etc.», han explicat.

A més, remarquen que «tot i ser un punt del darrer Acord Marc poc se’n parla i encara menys es proposen solucions per a reduir aquesta sobrecàrrega burocràtica». Per això han presentat les següents propostes i insten la Direcció General de Personal Docent a traslladar-les a la mesa sectorial per tal de treballar amb un dels punts de l’acord marc:

1. lmpulsar la dignificació de la principal funció del docent, posant en valor la seva feina, en documents, instruccions i possibles publicacions tant institucionals com de l’àmbit sindical.

2. Simplificar el procés de justificació de faltes, baixes mèdiques i llicències i permisos del personal docent.

3. Automatitzar alguns tràmits com l’elaboració d’informes individualitzats d’avaluació o programacions docents, així com el seu seguiment i anàlisi de resultats mitjançant «plantilles» preconfigurades que els docents puguin modificar, disponibles al Gestib. Així mateix, simplificar els documents de caràcter pedagògic amb la finalitat d’evitar duplicitats i emplenament de documentació innecessària: PGA, PEC, Memòries, etc.

4. Crear un sistema centralitzat al Gestib que reculla tota la informació psicopedagògica de l’alumnat en cadascuna de les etapes des d’Infantil, que aquest repositori inclogui les mesures ordinàries i extraordinàries adoptades, diagnòstics, etc.

5. Actualitzar i posar a la disposició dels equips directius dels centres educatius el llistat telefònic i de correus electrònics corporatius del personal de la Conselleria d’Educació, de les seves Direccions Generals i Departaments.

6. Dissenyar una aplicació que faciliti i agilitzi la gestió de les dades del transport escolar i del menjador, evitant duplicitats en els documents.

7. Reduir i simplificar els documents que ha d’emplenar cada tutor per a derivar la diagnosi de l’alumnat a Orientació. Revisió del protocol de derivació de l’alumnat amb necessitats educatives als EOEP o DO.

8. lncorporar els annexos de les convocatòries o resolucions dirigides als centres educatius en format PDF editable o, en defecte d’això, en document de text.