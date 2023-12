El missatge de l'OCB des de Calvià: «Cap agressió contra la nostra llengua quedarà sense resposta! La nostra estima és infinitament més forta que el seu odi»

El teatre Sa Societat de Calvià ha quedat petit per acollir les persones compromeses amb la llengua catalana.

L'acte de l'Obra Cultural Balear ha estat un èxit de participació, ha servit per presentar una campanya de defensa i suport de l'ús del català a tots els àmbits i per llançar un contundent missatge de resposta als atacs que PP i VOX executen contra la llengua catalana.

Han donat el sus a l'acte Xesc Sans, president de l'OCB de Calvià, i Cathy Sweeney, membre de l'OCB del municipi que han denunciat que el consistori de Calvià ha aprovat un nou Reglament municipal per a l'ús de les llengües oficials de l'Ajuntament que no s'ajusta a la legalitat vigent.

A continuació, Miquel Roca, psiquiatre i professor de la Facultat de Medicina de la UIB ha analitzat la situació del català a l’educació i la sanitat: «Costa molt que a la Facultat de Medicina de la UIB es facin les classes en català. Queda molta feina per fer».

Han agafat el relleu Joana Maria Mas, directora del CEIP Ses Rotes Velles i presidenta de l'Associació de Directors/es de CEIPS de Mallorca i Joan Bort, coordinador lingüístic de l'IES Son Ferrer. «Estam aquí per dir no. No deixarem que ens converteixin en una atracció lingüística. No som indiferents. La llengua no es toca», han proclamat.

Manuel Suárez, professor investigador i membre del Col·lectiu d'Investigadors Recerca de la Memòria Històrica ha declarat que «Han eliminat el color de la nostra vida i han implantat el gris. Atempten contra la nostra cultura. No estimen la nostra llengua i no saben per què».

A continuació ha estat el moment en que el to reivindicatiu de l'acte fos acompanyat per la música del conjunt Ximbomba Atòmica.

Després de la pausa musical, ha pujat a l’escenari Antoni Llabrés, jurista i vocal de la junta de l’OCB que ha advertit que «Cap agressió contra la nostra llengua quedarà sense resposta! Que no ho saben, que la nostra estimació cap a la llengua és infinitament més forta que el seu odi?»

Ha tancat l'acte el president de l'OCB, Joan Miralles que ha garantit que «L'OCB mantendrà el seu compromís de ser la casa de tots aquells que estimen la llengua, la cultura i el país. Per això avui iniciam aquesta campanya, per dir una vegada més i sense embuts Sí a la llengua!»