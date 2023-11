Salas nega que Barjacoba sigui un càrrec polític tot i haver estat cap de premsa del president del Consell

El director general d'IB3, Albert Salas, ha negat que el pròxim director d'IB3 Radi, Dani Barjacoba, sigui un «càrrec polític», ja que segons ha defensat, «de 3.000 dies de vida laboral, va treballar 42 dies com a cap de premsa» del president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

Així s'ha expressat Salas aquest dijous durant la seva compareixença en la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Balears, a una pregunta de la diputada socialista Pilar Costa.

La diputada ha recriminat a Salas la seva «incoherència» perquè va assegurar que «no tendria càrrecs polítics» i «Barjacoba fins ara ho ha estat».

En aquest sentit, Salas ha indicat que Barjacoba és «una persona que ha treballat 3.000 dies i 42 com a cap de premsa del president del Consell de Mallorca. Són números, no hi ha res més a dir», ha afegit. Igualment, ha mostrat la seva «màxima confiança» en la gestió del pròxim director de la ràdio.

Sobre aquesta qüestió s'ha pronunciat també el diputat socialista Ares Fernández, qui ha qüestionat que Barjacoba no sigui un càrrec polític, ja que «ha format part d'un gabinet dirigint la política comunicativa i de premsa del president del Consell».

Salas ha lamentat que se senti «decebut» amb els socialistes, ja que ha estat «el més transparent possible». «No crec que sigui el 'fairplay' que tenc entès el que estan usant amb jo», ha comentat.

Pel que fa a altres càrrecs, el director general ha indicat que no té més noms perquè hi ha d'haver concursos. Entre els càrrecs que falten hi ha el de gerent i «de moment no hi ha cap nom».