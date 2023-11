CCOO: «No podem consentir que la ultradreta ens digui que els ciutadans ja no ens podem relacionar amb l'administració en la nostra llengua»

L'Àrea de funció Pública de CCOO de les Balears s'ha oposat aquest dimecres a la moció de VOX que proposa l'impuls de mesures perquè el desconeixement del català no penalitzi en l'accés a la funció pública i que ha estat aprovada aquest dimarts en el Parlament, en considerar que es tracta d'«un atac frontal a la cultura i llengua pròpia».

En un comunicat aquest dimecres, el sindicat ha assegurat que aquesta proposta «significa eliminar la llengua pròpia ja no com a requisit, sinó com a mèrit per a l'accés a un lloc de treball públic en aquestes Illes».

En aquest sentit, des del sindicat han considerat que és «un atac frontal a la cultura i llengua pròpia» i, per tant, es mostren contraris a la moció.

Per això, han exigit «el compliment dels acords i normativa vigent en matèria d'ús i coneixement del català dins de les administracions públiques tal com es feia fins que s'ha iniciat aquesta legislatura amb el pacte de PP i VOX».

CCOO ha subratllat que el coneixement del català per part dels treballadors públics «és necessari com a eina de cohesió i integració social», però també per a garantir el dret dels ciutadans de les Illes de ser atesos en la llengua pròpia en els serveis públics.

«No podem consentir que arribi la ultradreta i ens digui que els ciutadans de la nostra comunitat autònoma ja no ens podem relacionar amb les nostres administracions públiques amb la nostra llengua», han lamentat.

Amb tot, el sindicat ha rebutjat «aquesta i qualsevol mesura que vagi en la línia de retallar els drets lingüístics» dels catalanoparlants.

Així mateix, ha instat el Govern a «considerar amb molta prudència les decisions futures en matèria lingüística» perquè consideren que «és crucial que totes les decisions es prenguin amb un enfocament racional i amb la consideració de les implicacions a llarg termini dins de l'àmbit públic de les Balears».