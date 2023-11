L'ASM se suma a la iniciativa 'Mallorca diu sí a la llengua' i assegura que «l'única solució per normalitzar una llengua és l'Estat propi»

L'Assemblea sobiranista de Mallorca se suma a la crida de l'Obra Cultural Balear i convida a participar en l'acte 'Mallorca diu sí a la llengua' d'aquest dijous a Calvià.

L'ASM assegura que «cal defensar i potenciar sempre el català, governi qui governi, i no oblidar que l'única solució realista per normalitzar una llengua és l'Estat propi».

Aquest dijous 30, a les 19.00 hores, al teatre Sa Societat de Calvià, l'OCB presentarà una campanya de defensa i suprt de l'ús del català a tots els àmbits i de resposta als atacs que PP i VOX executen contra la llengua catalana.



L'OCB ha triat el municipi calvianer per realitzar aquest primer acte perquè el consistori de Calvià ha aprovat un nou Reglament municipal per a l'ús de les llengües oficials de l'Ajuntament, que segons l'entitat cultural no s'ajusta a la legalitat vigent i al qual l'entitat ja ha presentat al·legacions.