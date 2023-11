L'acte 'Sí a la llengua' d'aquest dijous a Calvià serà el sus a una nova campanya de l'OCB

Amb el lema 'Sí a la llengua' l’Obra Cultural Balear presentarà, aquest dijous 30, a les 19 h al teatre Sa Societat de Calvià, una campanya de defensa i suport de l’ús del català a tots els àmbits i de resposta als atacs que PP i VOX executen contra la llengua catalana, des que va començar l’actual legislatura.

L’OCB ha triat el municipi calvianer per realitzar aquest primer acte, al qual se n’afegiran d’altres arreu de Mallorca, perquè recentment el consistori de Calvià ha aprovat un nou Reglament municipal per a l’ús de les llengües oficials de l’Ajuntament, que segons l’OCB no s’ajusta a la legalitat vigent i al qual l’entitat ja ha presentat al·legacions.

Segons l’OCB, el Reglament, aprovat inicialment per l’Ajuntament de Calvià, «és contrari a la Llei de normalització lingüística i a múltiples preceptes de la Llei 3/2003 del règim jurídic de la Comunitat Autònoma, en els aspectes que resulten aplicables a les corporacions municipals». Es tracta d’una iniciativa que deroga l’actual Reglament de normalització lingüística, aprovat el 25 de maig de 1998, i que, per a l’OCB, «trenca amb el consens en matèria lingüística que ha presidit les actuacions de l’Ajuntament al llarg d’aquests darrers 25 anys».

Fonts de l’entitat han explicat que aquesta modificació «manifesta la voluntat del PP i VOX de Calvià de relegar la llengua catalana de la vida diària municipal i suposa un atac als drets lingüístics dels seus ciutadans»; així mateix, l’OCB recorda que «els poders públics, també les corporacions locals, tenen un mandat estatutari de normalitzar la llengua catalana i més a municipis com Calvià, on el català es troba en una situació de minorització accelerada».