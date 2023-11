L’STEI Intersindical demana una taula de diàleg per a afrontar problemes propis dels bombers del Consell de Menorca

L’STEI Intersindical demana una taula de diàleg per a afrontar els problemes propis dels bombers del Consell Insular de Menorca. Es tracta d'un dels col·lectius més afectats per l’abús de temporalitat, que deixa la plantilla en condicions precàries.

La setmana passada es va constituir la secció sindical de l’STEI Intersindical del Consell Insular de Menorca, amb una gran quantitat d’afiliats del Servei de Bombers de Menorca. El sindicat ha demanat una taula de diàleg per a afrontar els problemes propis del col·lectiu. Membres de la secció sindical de bombers del sindicat propi de les Illes Balears es varen reunir amb els responsables polítics del Consell Insular de Menorca i varen fer aquesta petició. L’equip de govern i l’STEI Intersindical estan a l'espera que els tècnics de l’Administració confirmin la creació d’aquesta taula.

El col·lectiu remarca les millores que el cap de servei de bombers ha promogut i que l'equip de govern actual ha fet possible, com la incorporació imminent de personal. Actualment, els bombers de Menorca fan un esforç considerable per a mantenir la cobertura d'aquest servei essencial i han assumit —mitjançant el nou pla estratègic i la renovació del conveni amb els ajuntaments— funcions i serveis per a donar una millor de servei i la màxima qualitat a la ciutadania.

Cal recordar que prop del 50 % de la plantilla no és personal fix, i que el col·lectiu de bombers és —dins l’administració pròpia de Menorca— un dels més afectats per l’abús de temporalitat, que deixa la plantilla en condicions precàries.