El GOB convoca els premis Alzina i Ciment

Un any més l'entitat ecologista, GOB, vol reconèixer aquelles persones, organitzacions o institucions que hagin destacat per la seva aportació positiva o negativa al medi ambient.

Com en les darreres edicions dels Premis Alzina i Ciment, enguany els ecologistes han aplegat més de 150 propostes. La Junta Directiva ja ha fet la seva part preseleccionant 6 nominats per categoria i ara és el moment dels socis i amics del GOB de votar i triar els guanyadors. Aquest és el llistat dels finalistes que opten als Premis Alzina i Ciment 2023 amb els motius que han argumentat els que els han proposat.:

Premis Alzines 2023

AFONIB (Associació de Fotografia de Natura de les Illes Balears): Per la seva tasca de promoció de la protecció de la natura i divulgació de les espècies de flora i fauna a través de la fotografia aplicant un estricte codi ètic entre els seus associats. «La natura, es troba ‘acorralada’, però AFONIB continuarà retratant-la per conservar-la el millor possible».

(Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic): Per la seva feina i implicació en l’escalfament global. Per aportar dades rigoroses des de diverses disciplines d’estudi i impulsar a més un agent científic d’opinió en un tema tan transcendental pel futur de les Illes com el Canvi Climàtic: presència a mitjans, investigació, divulgació, anàlisi i propostes des del rigor, la implicació i el convenciment del paper fonamental de l’acadèmia i la ciència a l’hora d’abordar l’actual crisi climàtica. Mercat Social : Xarxa de persones, empreses, entitats, institucions i iniciatives que incorporen valors socials, ecològics i ètics en les seves decisions de consum, producció, distribució i finançament amb l’objectiu de contribuir des de l’activitat econòmica a una societat basada en els valors democràtics, ecològics i solidaris i en el benestar col·lectiu. Per la seva tasca en promoure i visibilitzar l’ecosistema de l’economia social i solidària balear a través de l’organització d’una fira anual i la Setmana d’Economies Transformadores (SET) associada, la realització de campanyes i materials de difusió i la interlocució amb diverses administracions públiques.

: Xarxa de persones, empreses, entitats, institucions i iniciatives que incorporen valors socials, ecològics i ètics en les seves decisions de consum, producció, distribució i finançament amb l’objectiu de contribuir des de l’activitat econòmica a una societat basada en els valors democràtics, ecològics i solidaris i en el benestar col·lectiu. Per la seva tasca en promoure i visibilitzar l’ecosistema de l’economia social i solidària balear a través de l’organització d’una fira anual i la Setmana d’Economies Transformadores (SET) associada, la realització de campanyes i materials de difusió i la interlocució amb diverses administracions públiques. Arrels Marines: Per iniciatives vinculades al coneixement del medi marí local, la transició ecosocial i l’educació ambiental. Arrels Marines fa uns anys que va endegar el seu recorregut com a associació de gent jove i diversa que tenen la mar com a passió comuna. Realitzen fòrums, activitats reivindicatives, tallers d’educació ambiental, tallers de fotografia submarina i destaquen per dinamitzar l’entorn local amb una vinculació molt forta amb l’entorn marí propi, posant-lo en valor i vinculant-se amb altres iniciatives fent xarxa per arribar sempre més lluny.

Premis Ciments 2023

AETIB (Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears): Perquè encara hem de mantenir amb dobles públics un ens per a la promoció del turisme. Per incrementar en nombre de viatgers/any i obrir noves rutes aèries amb nous destins del món com Àsia o Amèrica del Nord.

: Per la seva gestió política al capdavant de l’Ajuntament de Capdepera afavorint, des de fa anys, la massificació turística, la construcció dels enclavaments més privilegiats amb grans promocions de luxe en bosses de sòl que fa temps que haurien d’haver estat desclassificades, i l’explotació del municipi (projecte de reforma del Passeig Marítim, ús privatiu amb terrasses, pàrquing de Cala Agulla,…). Batle de Palma, Jaime Martínez, i Regidor de Mobilitat, Antonio Deudero: permetre caçar a Palma i declarar la ciutat com a taurina i haver renunciat a uns 13 milions d’euros que havien d’anar a ampliar BiciPalma, compra d’autobusos d’hidrogen, fer l’eix cívic de Cotlliure, etc. Haver decidit no executar el projecte del tramvia, renunciar a la gratuïtat del transport públic, destinar busos de línia per a creueristes i voler crear nous aparcaments cèntrics en comptes de dissuadir l’ús del cotxe a la ciutat.

Els premiats (3 per a cada categoria) es trien per votació popular per part dels socis i simpatitzants del GOB. Es pot participar omplint aquest formulari.

Coincidint amb el 50 aniversari de l'entitat, l’entrega dels premis Alzina i Ciment d’enguany recupera el tradicional dinar de socis del GOB, que es farà el proper dissabte 16 de desembre.