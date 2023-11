El Col·legi d'advocats concedeix el premi Enriqueta Pascual per la Igualtat a Vicente Magro

La Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Balears (Icaib) ha acordat, per unanimitat, concedir al magistrat del Tribunal Suprem, Vicente Magro, el Premi Enriqueta Pascual per la Igualtat en la seva edició de 2023.

Aquest guardó va ser creat en 2019 per la corporació col·legial amb l'objectiu de «reconèixer públicament la tasca de les persones --físiques o jurídiques-- que, des de la seva posició professional en la branca de les ciències jurídiques, treballen per a erradicar la discriminació per raó de sexe o gènere i per a avançar cap a la igualtat plena, real i efectiva, entre dones i homes», segons ha explicat l'Icaib en un comunicat.

En concret, Magro ha resultat guanyador d'aquest premi, en la seva cinquena edició, en reconeixement de «l'aportació innegable a la defensa de la igualtat entre dones i homes que ha realitzat en la seva carrera com a jurista» i, «molt especialment, per la seva contribució, des del Dret i la judicatura, a la protecció de les dones víctimes de la violència de gènere».

El guardó, creat a instàncies de la Comissió d'Igualtat, agafa el seu nom d'Enriqueta Pascual Gil, la primera dona que es va incorporar a l'Icaib com a advocada exercent, l'any 1956.

Magistrat de la Sala penal del Tribunal Suprem, Vicente Magro és membre assessor de l'Observatori de Violència domèstica i de gènere del Consell General del Poder Judicial des de l'any 2002 i autor de més de 80 llibres de Dret, més de 1.500 articles doctrinals i diverses novel·les.

Entre altres reconeixements, el magistrat ha rebut la Creu d'Honor de Sant Raimundo de Peñafort, la Medalla Penitenciària del Ministeri de l'Interior 2013, el Premi Justícia de la Generalitat Valenciana (2011), el Premi Qualitat de la Justícia CGPJ (2014) o el Premi Soledad Cazorla en 2016 per la seva activitat contra la violència de gènere, entre d'altres.

En les anteriors edicions del Premi Enriqueta Pascual per la Igualtat varen resultar guanyadores la presidenta del Consell General de l'Advocacia Espanyola, Victoria Ortega, la exdegana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, María Eugenia Gay, la fundació Amadip-ESMENT i l'expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas.