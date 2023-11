Els docents de l'IES Porto Cristo es planten davant les «polítiques regressives» del Govern: «Plantam cara, la llengua no es toca!»

«A l'IES Porto Cristo la llengua no es toca». Així de clar ho ha deixat el professorat de l'IES Porto Cristo que s'ha vestit aquest dimecres de negre per a plantar-se davant les polítiques regressives que pretén aplicar als centres educatius el Govern.

«Segregar l'alumnat per raó de llengua suposaria una passa enrere en la normalització de la nostra llengua i un atac directe als consensos històrics que en matèria de llengua i en l'àmbit docent s'han mantengut durant els darrers quaranta anys. Demanam que la llengua no sigui emprada amb fins partidistes ni com a arma per dividir la població. Tot al contrari, en una societat tan diversa com la nostra, més que mai, la llengua catalana ha de ser concebuda, promoguda i normalitzada com una eina de cohesió», han explicat.

Per això, els docents de l'IES Porto Cristo proclamen: «Plantam cara, la llengua no es toca!»