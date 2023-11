Denuncien que el nou decret d’escolarització «obvia la greu problemàtica de segregació escolar i proposa mesures que l’agreugen»

La 'Xarxa contra la segregació escolar a Palma - Per la inclusió real' ha fet públic un comunicat en què posa en qüestió la proposta de nou decret d'escolarització de la Conselleria d'Educació.

El comunicat

«La segregació escolar al municipi de Palma és un fet que ja ningú pot amagar. La denúncia pública que des de fa temps feim des de la 'Xarxa contra la segregació escolar a Palma - Per la inclusió real' ha fet evident que a un 22% dels centres escolars del nostre municipi es supera la xifra màxima d’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) que marca l’actual normativa d’escolarització. Són escoles on s’aplega un nombre significatiu d’alumnat provinent de situacions de vulnerabilitat social o econòmica, migrant o amb altres característiques que interfereixen en el procés d’aprenentatge. Aquests centres contrasten amb altres en els quals es dóna la situació contrària. Centres en els quals la diversitat és molt baixa i l’acollida de l’alumnat vulnerable, també.

Si abans parlàvem d’un 22% de centres, aquesta xifra puja al 97% si ens fixam en l’incompliment de l’article del decret d’escolarització que fixa en un 10% les diferències que hi poden haver entre els centres d’una mateixa zona escolar quant a escolarització d’alumnat NESE.

Amb tot aquest panorama, en el qual ni l’anterior Conselleria d’Educació ni l’Ajuntament de Palma varen saber posar les primeres pedres per iniciar la seva resolució, tenim que la nova Conselleria d’Educació ha anunciat mesures en el marc del nou projecte de decret d’escolarització (esborrany+memòria) que només poden servir per agreujar el problema.

La possibilitat que s'atorguin punts a alumnes en el procés d’escolarització pel fet que els seus progenitors hagin estat antics alumnes d’un centre només fa que afavorir les actuals dinàmiques segregadores, facilitant l’accés als centres del mateix tipus d’alumnat que ja tenen.

La idea de delimitar les zones escolars a cada municipi a una zona escolar única com proposa la memòria de la proposta de decret tampoc no facilita la solució de l’actual problemàtica al municipi de Palma, sinó que l’empitjora, ja que assegura la mobilitat de determinat tipus d’alumnat i no d’altre.

El que necessita el nostre municipi és un estudi ben fet, amb assessorament de persones que hagin participat en experiències d’èxit per fer una proposta de nou mapa escolar i nova zonificació amb una voluntat clara de resoldre l’actual problemàtica de segregació escolar al nostre municipi.

En aquest tema la voluntat no es mesura en paraules sinó en les mesures que es prenen. Bé faria la Conselleria en informar-se, revertir les seves propostes segregadores i posar en marxa altres mesures que està estudiat que funcionen.

En aquesta línia, la nostra xarxa ja ha suggerit diverses idees que no podem més que recomanar a l’actual equip de la Conselleria d’Educació:

El primer que fa falta és honestedat. Posar la problemàtica damunt la taula i crear un clima per implicar tota la comunitat educativa en una solució de consens.

S’ha d’actuar a l’inici de l’escolarització, posant els recursos necessaris per fer una escolarització equilibrada de l’alumnat amb necessitats de suport educatiu entre les

diferents escoles del seu entorn. Això implica recursos per fer entrevistes a les famílies abans de l'escolarització, per evitar la segregació escolar que actualment pateix l'alumnat. Cal acompanyar a les famílies per evitar les desigualtats socioculturals a l’hora de realitzar els processos d’escolarització.

S’han d’oferir més places públiques -i construir noves escoles- i s’ha d’assegurar la plena gratuïtat dels centres concertats.

S’ha de tancar l’arribada de nou alumnat NESE als grups que ja superen la quota màxima. I, per acabar aquesta llista de propostes, un nou decret d’escolarització hauria d’assegurar una reserva real de places per alumnat d’incorporació tardana a tots els centres. Així, des de la Xarxa contra la segregació escolar a Palma - Per la inclusió real, demanam que s’aturi la tramitació del nou decret d’escolarització, la retirada del text, que s’estudiïn mesures per fer front a la segregació escolar a qualsevol municipi de les Illes Balears i que s’incloguin en qualsevol nova normativa relativa a escolarització que es pugui fer».