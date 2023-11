Les obres d'exhumació del Cementiri de Son Carrió previstes en el IV Pla de Fosses s'iniciaran aquest dimarts

Segons ha informat la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques, el director general de Coordinació i Transparència, Jaume Porsell, visitarà el cementeri, a Sant Llorenç des Cardassar, en el primer dia d'exhumacions de la fossa situada allà.

En la visita també hi serà present El batle de Sant Llorenç, Jaume Soler. A més, com a responsables d'Aranzadi-Atics, empresa que executa el IV Pla de Fosses, hi acudiran el director, Jordi Busquets; el coordinador i arqueòleg, Cesc Busquets; els arqueòlegs Jaume Servera, Nicolau Escanilla i Margalida Rivas, i els antropòlegs forenses Laura Canales, Júlia Benet i Núria Armentano.

Cal recordar que, en el ple del passat 14 de novembre, el Parlament va aprovar parcialment una moció, defensada pel diputat socialista Omar Lamín, per la qual s'instava el Govern a reprendre immediatament les gestions per a donar continuïtat a les tasques d'exhumació de les fosses previstes en el IV Pla de Fosses i Memòria.

Entre altres punts aprovats, també es va demanar a l'Executiu que continuàs impulsant nous plans de fosses i que avançàs en la planificació d'un V Pla juntament amb la comissió tècnica de persones desaparegudes, que es va sol·licitar que reunís amb caràcter d'urgència la comissió tècnica de memòria i reconeixement democràtics.

Igualment, la consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Maria Estarellas, ja va avançar que durant el seu mandat el Govern mantendrà la Llei de Fosses, amb el desenvolupament del IV Pla.

Referent al compliment de la normativa, la setmana passada va especificar que per a 2024 se'l dotarà amb 1,3 milions d'euros per a l'exhumació i identificació de cossos, la creació d'un banc d'ADN per a les desaparicions forçades durant la Guerra Civil i la reforma del columbari del Cementiri de Palma, com a principals actuacions.

Cal recordar que la Llei per a la recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme va ser aprovada el 31 de maig 2016, en el marc de l'Executiu liderat per Francina Armengol. Des de la seva aprovació, en el 2016, i fins a inicis d'enguany, la Llei ha comportat l'exhumació d'un total de 241 persones i la identificació de 52 víctimes.