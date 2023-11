Les denúncies per violència masclista augmenten un 17% a les Balears el primer semestre de 2023

Les denúncies per violència masclista varen assolir el primer semestre del 2023 les 1.688, i varen augmentar un 16,98% en comparació al mateix període de l'any anterior, quan se'n varen comptabilitzar 1.443.

Així es desprèn de l'Informe de Violència de Gènere i Ocupació elaborat per l'Observatori de la Vulnerabilitat de la Fundació Adecco amb la col·laboració de 27 empreses.

De l'estudi es desprèn que el 2022 es va assolir el màxim històric en el nombre de denúncies per violència masclista a les Illes, amb un total de 7.000, un 10% més que l'any anterior i un 23% més que el 2020. Aquesta tendència ascendent continua present des del començament del 2023, quan s'ha registrat un augment del 17%.

A nivell estatal, el nombre de denúncies registrades els primers sis mesos de l'any varen ser 41.765, un 10,92% més que el mateix període del 2022. Per comunitats autònomes, Navarra (56,5%), Extremadura (33,4%) ) i Castella i Lleó (25,6%) són els territoris on s'han registrat els increments més grans de denúncies per violència masclista.