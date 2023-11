La dreta espanyolista torna a atiar el foc a Palma: «Pedro Sánchez dictador, has venut Espanya!»

Menys de 200 persones s'han concentrat aquest dissabte davant la Delegació del Govern espanyol a les Balears, per a mostrar el seu rebuig a la llei d'amnistia, acordada per PSOE i Junts, i defensar «la llibertat i igualtat dels espanyols». A la protesta han intentat cremar una fotografia de Pedro Sánchez.

Segons el president de l'Hermandad Monárquica de España, José Fernández, «Espanya viu un moment crític d'atac frontal a la llibertat, sobretot a la llibertat judicial», per part del president del Govern, Pedro Sánchez, «una persona que està acaparant tots els ressorts de l'Estat, totes les institucions, deixant-nos sense llibertat».

«Està manipulant les televisions, ha manipulat el Tribunal Constitucional, fins i tot ha intentat fer el propi en el Consell General del Poder Judicial, això no és propi d'una democràcia com la nostra, sinó més aviat de repúbliques bananeres», s'ha queixat Fernández, opinant que «la llibertat dels ciutadans ha d'estar emparada per la defensa del principi que tots som iguals».

Així mateix, quant a la llei d'amnistia, acordada per PSOE i Junts per Catalunya, el president de l'Hermandad ha considerat que «no és admissible» que, a través d'aquesta, «es pugui perdonar a un senyor que l'any 2010 es va emportar presumptament maletes de diners a Andorra».

«Som contraris a l'amnistia perquè és una llei per a delinqüents, gent que ha robat a Espanya», ha apuntat Fernández, subratllant que «enfront del clàssic 'Espanya ens roba', queda patent que són les institucions catalanes les que roben als espanyols».

En la mateixa línia, el portaveu de Sociedad Civil Balear, Carlos Cabeza, ha lamentat que «s'estigui manipulant la Constitució per la porta de darrere». «L'executiu i el legislatiu estan falsejant, manipulant i tergiversant la Constitució en funció d'uns beneficis, que són els de mantenir el president del Govern, Pedro Sánchez, en el poder», ha afegit.

I, davant escenari, Cabeza, ha lamentat que els espanyols «només tenen dues oportunitats; la primera, és sortint al carrer, a mostrar la seva indignació, perquè aquest procés, que si abans era de Catalunya ara és d'Espanya, torni enrere; i, la segona, que la Unió Europea faci valer l'article dos de la UE, que garanteix que només els estats democràtics poden formar part d'aquesta».

Els concentrats han tornat a cridar frases com «Pedro Sánchez dictador, has venut Espanya!» i «m'agrada la fruita», en referència a la reacció de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a les paraules de Pedro Sánchez en la seva investidura.

Entre els assistents a la concentració d'aquest dissabte, a Palma, a més de societat civil s'ha pogut veure a representants polítics de PP i VOX. Concretament, del PP, s'ha vist a la senadora Maria Salom, a la portaveu adjunta dels 'populars' en el Parlament, Marga Durán, i a la portaveu del PP al Consell, Núria Riera, entre altres.

Mentrestant, de VOX, hi eren presents el diputat per les Balears en el Congrés espanyol, Jorge Campos, el portaveu parlamentari adjunt Sergio Rodríguez, el portaveu del grup municipal VOX a l'Ajuntament de Palma, Fulgencio Coll i l'exdiputat Antonio Salvá, entre altres.

Finalitzada la concentració, després de sonar l'himne espanyol, alguns assistents han marxat cap a la seu del PSIB-PSOE, en una manifestació per alguns dels principals carrers de Palma. Davant la seu del PSIB els congregats han tornat a proferir crits de «Partit Socialista, puters i colpistes», «No a l'amnistia», «Sánchez mafiós, corrupte i mentider», «No ens enganyen, Catalunya és Espanya» i «Que et voti Txapote!».

A més, hi ha hagut un grup que ha intentat cremar una imatge del president Pedro Sánchez, encara que no ho han aconseguit -alguns d'assistents s'han mostrat disconformes amb aquesta actitud i ho han impedit- i han acabat optant per trencar-les.