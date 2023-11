La càrrega demogràfica ha augmentat un 23,5% en tres anys a Mallorca, i ha arribat a les 3.309 persones al dia per quilòmetre quadrat en el 2022, front de les 2.608 que hi havia en 2019, segons una anàlisi de l'Observatori de Sostenibilitat de Mallorca.

L'Observatori, impulsat per Mallorca Preservation, ha estudiat les dades de l'Indicador de Pressió Humana (IPH) que publica l'Institut d'Estadística de Balears (Ibestat). Els resultats constaten una tendència general a l'alça malgrat una baixada de març a juliol de 2020 per la pandèmia. En el 2020 l'IPH mitjana va ser de 2.706 persones per dia per km² i en el 2021 va ser de 2.823 persones, fins a aconseguir el màxim en 2022.

2022 és l'últim any complet del qual hi ha dades, si bé cal assenyalar que, aquest 2023, es va assolir un nou màxim de 2.106.209 persones en un dia a les Balears, el passat 9 d'agost. A Mallorca es varen assolir les 1.505.510 el 4 d'agost.

L'Observatori de la Sostenibilitat de Mallorca subratlla que l'augment de la càrrega demogràfica es deu a l'increment del nombre de turistes. En el 2020 --any d'esclat de la pandèmia-- Mallorca va rebre 3 milions de visitants; en el 2021 varen ser 10,1 milions, i en 2022 16,5 milions. Mentrestant, la població resident en el 2022 va ser de 940.471 persones.

L'organisme ha remarcat que un valor alt de pressió humana «indica que el medi ambient està sota una gran pressió», i en el cas de Mallorca planteja «una sèrie de reptes per a la conservació».

Segons dades de l'Institut Balear de l'Energia, la petjada de carboni per càpita de la població resident a Mallorca en 2022 va ser de 5,8 tones de CO2 equivalent, superior a la mitjana estatal. El transport representa el 40% de la petjada de carboni, seguit del consum d'energia (35%) i la generació de residus (25%).

La petjada de carboni per càpita de la població turista a Mallorca en el 2022 va ser de 11,2 tones de CO2 equivalent. El transport representa el 45%, seguit del consum d'energia (35%) i la generació de residus (20%).

«L'evolució del IPH ens permet veure com els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 només podran assumir-se si aprenem a minimitzar l'impacte ambiental i compensar els efectes de l'increment d'un consum d'energia elevat, d'un transport creixent i taxa de generació de residus molt elevada», conclou l'Observatori.