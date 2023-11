L'IES Can Peu Blanc rebutja les polítiques educatives del Govern de Prohens: «La llengua no es toca»

Els docents de l'IES Can Peu Blanc de sa Pobla han fet pública la seva crítica a les mesures en matèria lingüística anunciades per la Conselleria d'Educació del Govern.

El professorat de l'institut pobler s'ha fotografiat vestit de negre a les portes del centre, acompanyats d'una bandera quatribarrada i unes lletres on s'hi llegeix 'La llengua no es toca'. La comunitat docent assegura estar «en desacord amb les decisions preses per part del Govern en matèria lingüística, que segreguen l'alumnat, fan retrocedir el model lingüístic vigent fins ara, ataquen la Llei de Normalització Lingüística i trenquen el consens educatiu».

Sa Pobla, en contra de la segregació

La mateixa setmana del comunicat dels docents, l'Ajuntament de sa Pobla ha aprovat per majoria absoluta una moció en contra de la segregació lingüística i el rebuig a qualsevol canvi normatiu en contra dels consensos històrics pel que fa a l'ús i foment de la llengua catalana. La moció va sortir amb els vots favorables dels grups MÉS per sa Pobla, IxSP, PSIB-PSOE i El Pi i els vots negatius de PP i VOX.