La UIB posa el nom de Margalida Comas i Camps al nou edifici interdepartamental del campus

La biòloga i pedagoga menorquina Margalida Comas i Camps (Alaior, 1892 – Exmouth, Regne Unit, 1972) posarà nom al nou edifici interdepartamental del campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB). La proposta ha estat aprovada per unanimitat pel Consell de Govern de la UIB el passat 6 de novembre. Margalida Comas és filla il·lustre de la ciutat de Maó.

La iniciativa havia estat presentada d’acord amb els objectius del Pla estratègic de la UIB 2023-2027 i el III Pla d’igualtat de la Universitat per avançar en la igualtat entre dones i homes i fer visibles les aportacions de les dones a la comunitat universitària.

L’edifici Margalida Comas i Camps acull des de l’inici del curs 2023-24 els estudis de Psicologia, Infermeria i Fisioteràpia. S’hi ubiquen aules, laboratoris, despatxos de professors i diversos serveis per a la comunitat universitària. La construcció ha estat possible gràcies al finançament de l'Instrument d'Ajut a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d’Europa (REACT-UE).