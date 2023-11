Associació d'Usuaris del Tren: «el Govern continuarà afavorint el transport per carretera, el més insostenible, el més car i el més perillós»

L'Associació d'Usuaris del Tren ha expressat el seu «rebuig absolut» a la intenció del Govern de no invertir en els projectes del tramvia de Palma i del tren de Llevant.

«Contràriament al que recomana la Unió Europea en matèria de transport per a contrarestar l'escalfament del planeta, el Govern continuarà afavorint el transport per carretera, el que més emissions de gasos d'efecte d'hivernacle provoca, el més insostenible, el més car per a les economies familiars i el que més víctimes mortals provoca per desplaçaments», ha criticat l'associació en un comunicat.

En aquesta línia, han reclamat a l'Executiu que faci cas de les recomanacions europees en matèria de transport i inverteixi tot el que necessita el transport ferroviari «per ser eficient i competitiu front del transport privat per carretera».

Així, l'associació ha insistit en la necessitat d'«ampliar la capacitat i l'extensió de la xarxa ferroviària, reduir el nombre de víctimes a les carreteres, reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i afavorir l'economia de les famílies».