La pressió humana de Mallorca arribà al seu màxim històric el passat agost

La pressió humana de Mallorca va assolir el seu màxim històric el passat mes d'agost, segons les dades publicades aquest dimecres per Ibestat. En concret, 1.467.445 persones ocuparen l'Illa, un 1,78 per cent més que durant el mateix període de l'exercici anterior, un 16,6 per cent més que el 2021, un 33,76 per cent més que durant el 2020 i un 3 per cent més que l'agost de 2019, prepandèmia.

Aquest mes d'agost de 2023 també s'ha aconseguit el rècord històric de pressió humana diària. En concret, es va produir el dia 4, quan es contabilitzaren 1.505.510 persones a Mallorca. Es tracta d'un 1,5 per cent més que en el dia de major pressió humana d'agost de 2022, que fou el dia 5 d'agost.

Pel que fa al total acumulat, entre l'1 de gener i el 31 d'agost de 2023, la pressió humana de Mallorca ha arribat a 45.490.783 persones, 797.663 individus més que en el mateix tram de 2022.