La UIB identifica a Mallorca els hostes intermediaris d'Angiostrongylus cantonensis per primera vegada a Europa

Una investigació liderada per la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha identificat per primera vegada les espècies de caragols i llimacs que actuarien com a hostes del paràsit Angiostrongylus cantonensis, també conegut com a cuc pulmonar de la rata, a l'illa de Mallorca. El descobriment aporta informació important sobre el cicle de vida d'aquest paràsit responsable de la meningitis eosinofílica, una malaltia que sovint provoca manifestacions neurològiques severes en els mamífers i aus que són infectats pel paràsit, i que també pot afectar els humans en el cas que s'ingereixin caragols (o parts d'aquests) infectats crus o poc cuinats. És el primer estudi a la regió mediterrània d'Europa. Després del descobriment del paràsit a Mallorca, aquesta espècie va ser detectada també a València, l'any 2022.

De les espècies que han estat identificades com a positives per a A. cantonensis, sis són nous hostes del paràsit: Papillifera papillaris, Cochlicella acuta, Eobania vermiculata, Ganula lanuginosa i Rumina decollata, i el llimac Milax nigricans. Aquestes espècies se sumen a altres cinc espècies de caragols (Theba pisana, Cornu aspersum, Deroceras reticulatum i Otala lactea) i llimacs (Milax gagates) que ja s’havien registrat anteriorment en altres parts del món. Cal dir que totes les espècies esmentades estan àmpliament distribuïdes a Espanya.

L'estudi, que s'ha publicat a la revista científica One Health, l'han liderat investigadors del grup de recerca en Parasitologia i Ecoepidemiologia Mediterrània de la UIB, que han treballat de manera amb investigadors del Departament de Parasitologia de la Universitat de València, el Museu Valencià d'Història Natural, l'Institut Universitari de Malalties Tropicals i Salut Pública de Canàries i la Universitat de La Laguna.

Un paràsit en expansió a tot el món

En els darrers anys, la prevalença d'A. cantonensis ha augmentat de manera significativa a mesura que s'expandeix més enllà del seu territori nadiu al sud-est asiàtic i la conca del Pacífic. La seva arribada a Europa, el darrer continent a ser envaït, ha suscitat molts interrogants sobre el cicle de vida del paràsit, especialment a la regió mediterrània, on ara és endèmic.

La detecció dels hostes invertebrats s’ha aconseguit després de traçar àrees de 2 km de radi al voltant de les localitzacions on havien estat prèviament trobats eriçons infectats, en col·laboració amb el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB). Els investigadors varen recollir i identificar 398 gasteròpodes pertanyents a 17 espècies, dels quals l'11 per cent varen donar positiu per A. cantonensis. Es tracta d'un enfocament 'Una sola salut' (One Health), que estableix que hi ha una relació estreta entre la salut humana i l'animal.