L’STEI s’ha aixecat de la Mesa sectorial d’educació: «No serem còmplices d'una normativa que segrega aules»

Els representants de l’STEI Intersindical han abandonat la Mesa amb el conseller d'Educació, Antoni Vera, en què es presentava l’acord parlamentari entre el PP i VOX sobre la 'lliure elecció de llengua' per a poder aprovar el sostre de despesa.

El sindicat ha posat de manifest que la Mesa sectorial no és l’àmbit pertinent per a negociar acords parlamentaris ni per a fer esmenes a un document que s’ha acordat entre dos partits polítics. L’STEI ha manifestat la total oposició a la segregació escolar que promou el document a més de dir que els Serveis Jurídics del sindicat estudiaran si vulnera la normativa vigent.

També ha expressat que la proposta l’únic que farà serà crear conflictes on no n’hi havia, ja que no hi ha cap problema amb les llengües en els centres educatius, a més de poder-se convertir en focus de malestar i de deteriorament de la cohesió social i la convivència dins els centres educatius.

El sindicat considera que «tampoc ajuda perquè l'alumnat assoleixi la competència lingüística en les dues llengües oficials».